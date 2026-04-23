Dopo l'estate record del 2025, l'Agenzia Meteorologica Giapponese aggiorna il proprio lessico: il termine scelto tramite un sondaggio nazionale Il riscaldamento globale non sta solo riscrivendo i record climatici, ma sta letteralmente costringendo le nazioni a inventare nuove parole per descrivere una realtà sempre più estrema. Come riportato dalla Bbc, il Giappone ha ufficialmente introdotto un nuovo termine nei suoi bollettini meteorologici per indicare le giornate in cui la colonnina di mercurio raggiunge o supera i 40°C: Kokushobi. Traducibile dai media giapponesi e internazionali come giornata dal “caldo crudele”, “brutale” o “severo”, il termine utilizza il carattere giapponese koku (?), che significa per l’appunto aspro o spietato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Giappone inventa il termine “Kokushobi” per le giornate con temperature oltre i 40 gradi: la nuova parola per le ondate di “caldo crudele”

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Un prete di Siena inventò il fax nel 1856. Nessuno lo sa. Mentre stai leggendo questo, probabilmente stai attribuendo il fax al Giappone, agli anni Ottanta, a qualche multinazionale. Sbagliato. L'ha inventato un abate toscano, e lo sapeva già Napoleone III. Gio - facebook.com facebook