La Quero-Chiloiro Taranto ha partecipato a un evento di pugilato a Matera domenica 15 marzo, organizzato in collaborazione con la Pegasus Gym & Boxing Club. La squadra ha ottenuto tre vittorie e due pareggi durante la riunione, confermando la sua presenza sul ring in questa competizione. L'incontro ha visto protagonisti pugili della squadra tarantina in diverse sfide disputate nella città lucana.

Tarantini Time Quotidiano Nuova prova convincente per la Quero-Chiloiro Taranto, protagonista della riunione pugilistica disputata domenica 15 marzo a Matera, nata dalla collaborazione con la Pegasus Gym & Boxing Club. L’evento, ospitato nella palestra della società lucana, ha coinvolto diverse realtà pugliesi e lucane, tra cui la Boxing Team Carrescia di Policoro, la Pugilistica Castellano di Mottola, la Pugilistica Martina Franca e la Authentic Gym di Fasano. Degli otto incontri dilettantistici in programma, cinque hanno visto salire sul ring gli atleti rossoblù, capaci di ottenere tre vittorie e due pareggi. Tra i match più interessanti della manifestazione spicca quello dell’élite 70 kg Marco Vezzoli, che ha avuto la meglio su Martino D’Onghia della Pugilistica Castellano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Quero-Chiloiro protagonista a Matera: tre vittorie e due pari

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