Giovani talenti Greta all’Hair Ring Award Acconciatrice emergente e creativa

Greta Frigo, allieva del quarto anno del corso gratuito di acconciatura presso la Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria, ha preso parte all’Hair Ring Award 2026, un concorso di livello internazionale dedicato ai giovani professionisti dell’acconciatura. La manifestazione si è tenuta durante Cosmoprof Worldwide Bologna, evento di riferimento nel settore della bellezza e della cura della persona.

Greta Frigo, allieva del quarto anno del percorso gratuito di acconciatura della Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria, ha partecipato all’“ Hair Ring Award 2026 “, prestigioso contest dedicato ai giovani talenti dell’acconciatura, svoltosi nell’ambito di Cosmoprof Worldwide Bologna. La giovane hairstylist è stata selezionata tra numerose candidate e candidati per la sua bravura tecnica, l’impegno costante e la partecipazione attiva non solo alle lezioni, ma anche agli eventi e alle iniziative collaterali promosse dalla Scuola dei Mestieri. Un riconoscimento che premia non solo il talento, ma anche la determinazione e la passione dimostrate durante tutto il percorso formativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani talenti Greta all’Hair Ring Award . Acconciatrice emergente e creativa Articoli correlati Talento under 18: la Scuola dei mestieri porta Greta Frigo sul palco dell’Hair Ring Award 2026L’allieva del quarto anno del percorso gratuito di acconciatura si è distinta al prestigioso contest di Cosmoprof Worldwide Bologna, confermando... Il MyLLENNIUM Award riapre le candidature per giovani talentiÈ aperto il bando della dodicesima edizione del MyLLENNIUM AWARD, il premio multidisciplinare della Fondazione Barletta pensato per dare spazio e... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Talento under 18: la Scuola dei mestieri porta Greta Frigo sul palco dell’Hair Ring Award 2026; Giovani talenti Greta all’Hair Ring Award . Acconciatrice emergente e creativa; Greta Frigo protagonista alla Cosmoprof di Bologna: la giovane allieva umbra tra i talenti dell’Hair Ring Award 2026; Talento under 18 | la Scuola dei mestieri porta Greta Frigo sul palco dell’Hair Ring Award 2026. Giovani talenti Greta all’Hair Ring Award . Acconciatrice emergente e creativaGreta Frigo, allieva del quarto anno del percorso gratuito di acconciatura della Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria, ... lanazione.it La giovane Greta Frigo della Scuola dei Mestieri protagonista al Hair Ring Award 2026 di Cosmoprof Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook