Spalletti e il fattore K | Kim Koke e Kolo per rilanciare la Juve

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico della Juventus ha indicato tre giocatori, tra cui Kim, Koke e Kolo, come possibili acquisti per rafforzare la squadra. La società sta valutando le trattative per portare i calciatori in rosa. La volontà è di migliorare le prestazioni e risollevare il morale dei tifosi. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. La dirigenza monitora attentamente le opportunità di mercato.

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Kim, Koke e e Kolo. Non è uno scioglilingua, sono i nomi di tre giocatori che sembrano essere nelle mire della Juve. Il fattore K. In fondo, anche John Elkann, il padrone del vapore bianconero, ha una kappa nel cognome. Kim è il coreano difensore centrale del Bayern. Luciano Spalletti lo conosce bene, assieme hanno vinto uno scudetto al Napoli e dissolto le ironie di tanti tifosi su Kim come marca di sigarette. Kim calciatore sarebbe l’uomo giusto per sostituire Bremer, dato in partenza. Il problema è il prezzo - quanto vorrà il Bayern? - e l’ingaggio fuori scala. Koke è il veterano dell’Atletico Madrid. È “nato” e cresciuto lì, un “colchonero para siempre”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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