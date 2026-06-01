La rinascita di Jeremie Boga alla Juventus è iniziata con un confronto diretto con il suo nuovo allenatore. Dopo un periodo difficile, il calciatore ha ritrovato fiducia grazie a un colloquio privato che ha segnato una svolta nel suo percorso. La figura dell’allenatore e l’orgoglio della squadra sono stati fattori determinanti per il rilancio di Boga, che ora punta a riscattarsi in campionato.

La rinascita sportiva di Jeremie Boga sotto l’ombra della Mole ha una data di inizio e coincide con il primo, schietto colloquio privato avuto con il suo nuovo allenatore. L’esterno offensivo della Juventus, intervistato in patria dall’emittente ivoriana NCI Sport, ha tracciato il bilancio dei suoi primi mesi a Torino, svelando un retroscena inedito sul suo impatto con il mondo bianconero e con Luciano Spalletti. Un matrimonio nato sotto i migliori auspici dopo un periodo professionale decisamente opaco per l’attaccante classe 1997, che in Piemonte sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori grazie a una gestione societaria e tecnica che non lascia nulla al caso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il fattore Spalletti e l’orgoglio Juve: la rinascita di Jeremie Boga passa da una provocazione

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SPALLETTI si prende la CHAMPIONS e la JUVE si tiene VLAHOVIC | Fuoriclasse | DAZN

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Juventus, la rinascita di Jeremie BogaJeremie Boga, esterno offensivo, si distingue per le sue capacità di dribbling e per le imprese che realizza nella zona d’attacco.

Boga, terzo gol di fila. E la Juve passa una notte in zona ChampionsBoga segna il suo terzo gol consecutivo e permette alla sua squadra di ottenere una vittoria.

Temi più discussi: Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Fattore Spalletti: la Juventus al lavoro per Salah, c'è un GRANDE ostacolo da sciogliere; Spalletti preme per il rinnovo di Vlahovic: quando ci sarà l'incontro e il fattore che gioca a favore della Juventus; Spalletti al centro della Juve che verrà? Le 3 richieste avanzate da Luciano alla società.

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