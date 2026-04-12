Juve il fattore Spalletti | 13 vittorie e la corsa verso la Champions

La Juventus ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato, mantenendo un ritmo costante nelle partite di questa stagione. Il tecnico Spalletti ha guidato la squadra a 13 vittorie, contribuendo a rafforzare la posizione in classifica e alimentare la corsa verso la qualificazione in Champions League. La squadra bianconera continua così a mostrare un andamento positivo nel torneo, con obiettivi di alto livello ancora da raggiungere.

La Juventus ha ottenuto il suo secondo trionfo consecutivo nel campionato, consolidando un percorso che vede la squadra bianconera rispondere con precisione alle sfide della stagione. Il successo contro il Sassuolo permette alla formazione di aggiornare i propri parametri statistici sotto la guida tecnica di Spalletti, portando il bilancio a 13 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte nelle venti giornate disputate dal debutto dell’allenatore, avvenuto durante la decima giornata del torneo. L’efficacia del modello Spalletti tra numeri e competitività. Analizzando i dati raccolti finora, emerge come l’approccio tattico adottato da Spalletti abbia trasformato la capacità di ottenere punti decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, il fattore Spalletti: 13 vittorie e la corsa verso la Champions Leggi anche: Padovan affossa la Juve: «È una squadra sbagliata, l’unica cosa giusta è stata prendere Spalletti. Corsa Champions? Ecco chi saranno le prime 4» Conceicao titolare in Juve Benfica? Cosa filtra sul portoghese verso la sfida di Champions allo Stadium: il piano di Spallettidi Redazione JuventusNews24Conceicao titolare in Juve Benfica? Il portoghese scalda i motori: McKennie pronto a slittare sulla trequarti alle spalle... LUCIANO SPALLETTI reacts after the win over Pafos in the Champions League