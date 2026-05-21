Eccellenza Fermana duecento biglietti per la sfida di Pietralunga

La Fermana ha messo in vendita duecento biglietti per la partita contro l’avversaria di Pietralunga. I giocatori si sono allenati ieri al Firmum Village e oggi, così come domani, si eserciteranno sul nuovo campo in sintetico di Tirassegno. La squadra prosegue la preparazione in vista della prossima sfida, con sessioni di allenamento che si svolgono in due diverse sedi. La campagna biglietti è stata avviata in vista dell’incontro.

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Allenamento ieri al Firmum Village per la Fermana che oggi e domani invece si allenerà sul nuovo sintetico di Tirassegno. Sono disegnate in questo modo le tappe di avvicinamento del club canarino alla gara di domenica prossima che segna l’esordio nella fase degli spareggi nazionali per il club gialloblù. Un mese di sosta dal "calcio che conta", quello con i tre punti in palio, può essere indubbiamente pesante e farsi sentire sulle gambe ma di certo ha rimesso benzina nelle gambe degli atleti canarini. Con lo staff che ha visionato domenica scorsa (e non solo) la Pietralunghese in occasione della finale vinta in casa, contro il Tavernelle, allo stadio Martinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza. Fermana, duecento biglietti per la sfida di Pietralunga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Eccellenza. Fermana, il neo presidente ha incontrato la squadraGiovedì al Recchioni è stato un momento importante per la Fermana al Bruno Recchioni. Eccellenza. La Fermana rientra dopo lo stop. A Montefano gara per sognareUna sosta lunga tre settimane è sempre dura da digerire, soprattutto se arriva nel momento chiave della stagione e in particolare se la situazione in... Eccellenza. Fermana, occhi puntati sulla CivitanoveseSi entra nella fase calda della settimana con la Fermana che si allenerà in questi giorni sul sintetico del Firmm Village in vista della gara di Civitanova Marche in programma domenica prossima alle ... ilrestodelcarlino.it Eccellenza. Fermana, duecento i biglietti per il match contro il ChiesanuovaSale l’attesa per il match di Chiesanuova per la Fermana che guarda tutti dall’alto in classifica in questa equilibratissima Eccellenza regionale, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. ilrestodelcarlino.it