grande fratello vip 2026 al via stasera il cast ufficiale dai concorrenti alla conduttrice alle opinioniste e quanto dura

Stasera parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, con il cast ufficiale composto da concorrenti, conduttrice e opinioniste. La trasmissione prenderà il via martedì 17 marzo e durerà diverse settimane. Sono stati resi noti i nomi dei partecipanti e le figure che affiancheranno il reality durante questa stagione. La prima puntata sarà trasmessa in prima serata.

Tutto sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza stasera, martedì 17 marzo marzo 2026, al timone del reality Ilary Blasi in sostituzione di Alfonso Signorini Il Grande Fratello Vip 2026 parte stasera, martedì 17 marzo 2026, dopo un periodo di enormi polemiche dovute al cosiddett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Grande Fratello VIP: svelato il cast ufficiale della nuova edizione

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