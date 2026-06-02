La squadra rischia di restare in Eccellenza dopo aver commesso errori dell'estate da parte dell'allenatore e del centravanti. La speranza ora è di ottenere un ripescaggio per evitare la retrocessione. Durante la partita a Giulianova, i tifosi hanno assistito alla perdita di un’occasione importante, con la squadra che si avvicinava alla serie D, ma senza riuscire a evitare il passaggio.

Se possibile, il giorno dopo fa ancora più male. La prospettiva di passare un’altra stagione nell’inferno dell’Eccellenza rappresenta un vero e proprio incubo per i tifosi della Spal, che a Giulianova hanno visto passare davanti ai propri occhi l’ultimo treno che portava alla serie D. La squadra di Parlato si è giocata la partita più importante dell’anno nel peggior modo possibile, facendosi travolgere ben oltre il passivo rimediato allo stadio Fadini da una Santegidiese che nei 180 minuti ha meritato senza se e senza ma la qualificazione alla finale dei playoff. Parlare di fallimento è sgradevole, ma non si può fare diversamente di fronte a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, è stato un calvario. Allenatore e centravanti errori pesanti dell’estate. Ora tutto sul ripescaggio

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