Abete sul ripescaggio dell' Italia al Mondiale 2026 | Tutto può avvenire

Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della Figc, ha commentato la possibilità che l’Italia possa essere ripescata per partecipare al Mondiale 2026. Ha dichiarato che “tutto può avvenire” in merito a questa eventualità. La questione riguarda la selezione delle squadre per il torneo, senza ulteriori dettagli sulle procedure o sui tempi. La decisione finale resta ancora da definire e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Il candidato alla presidenza della Figc Giancarlo Abete ha espresso la sua opinione sul possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026. Se l'Iran dovesse ritirarsi per via della difficile situazione politica, alla Fifa spetterebbe la decisione di individuare quale Nazionale reinserire nel tabellone: questa l'analisi di Abete.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abete sul ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026: "Tutto può avvenire" LA FOLLE IPOTESI del RIPESCAGGIO dell’ ITALIA AI MONDIALI! Notizie correlate Italia al Mondiale 2026? Spunta l’ipotesi ripescaggio al posto dell’IranL’Italia resta ufficialmente esclusa dal Mondiale 2026 dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, segnando il record storico di tre... Mondiale 2026: respinta la richiesta dell’Iran di non giocare negli USA, chance di ripescaggio per l’Italia? Cosa può succederedi Luca FiorettiMondiale 2026, la FIFA respinge la richiesta dell’Iran di non giocare negli Stati Uniti, ma l’ipotesi di ripescaggio per l’Italia... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: FIGC, De Laurentiis: Ho chiamato Malagò e gli ho detto di prendere in mano la situazione; Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?; Mondiale 2026 ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin | È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione; De Laurentiis boccia Abete: 'Non è la persona adatta per questo ruolo'. Pellet abete bianco Green Focus Enplus A1 origine UE 6.50 sacco pallets da 70 € 455.00 Logistica - facebook.com facebook Malagò e Abete, oggi l’incontro con i calciatori: la chiave è Zola x.com