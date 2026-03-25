Il mercato del Milan si concentra sul centrocampista e sull’attaccante, con particolare attenzione al futuro di un giocatore tedesco in prestito. Il riscatto del centravanti appare sempre più difficile e le ultime indicazioni suggeriscono che l’operazione potrebbe non andare a buon fine. La società rossonera sta valutando diverse opzioni in vista della prossima stagione, mentre il presente del club si concentra sulla fase finale del campionato.

Real Madrid, il Bernabeu apre le porte al tennis! Lo stadio messo a disposizione per gli allenamenti di Madrid Open 2026 Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Lucescu emoziona: «Sono malato, ma non posso andarmene da codardo. Sulla sfida con la Turchia dico questo» Lens, parla il dg Parrot: «Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions, ma la lega.» Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini! L’incomprensione con Gattuso e il ripensamento: cos’è successo Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, nodo Fullkrug in vista dell’estate: il riscatto si allontana e arrivano indicazioni sul centravanti

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