spadolini il pri e il lessico della nostra repubblica

Un dibattito tra due giornalisti ha riguardato l’eredità di Spadolini e il ruolo del PRI nel lessico della Repubblica. La discussione si è svolta attraverso lettere pubblicate, con uno scambio di opinioni tra Zucchini e Bendin. La conversazione si concentra sui termini e sui concetti che hanno segnato la storia politica e culturale del Paese, senza approfondimenti o analisi ulteriori.

Caro Carlino, ho letto con vivo interesse la lettera del signor Tino Zucchini e la altrettanto stimolante risposta del capo della redazione Cristiano Bendin. Da segretario regionale del PRI dell’ Emilia-Romagna, sento il dovere e l’orgoglio di intervenire in questo dialogo che tocca le corde più profonde della nostra identità storica e civile. Il manifesto della Regione ricorda un primato sacrosanto: la nostra terra fu la più repubblicana d’Italia il 2 giugno 1946. Ma, come ha giustamente rilevato il signor Zucchini, quel record non fu un indistinto blocco monocolore. Fu, in larghissima parte, il culmine di un’idea di libertà che in Romagna si respirava da un secolo e che aveva nell’Edera il suo custode più fiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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