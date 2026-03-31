I quesiti del Lessico per la Repubblica rivolti al presente

Mentre la Repubblica italiana celebra i suoi ottant’anni, si intensificano i dibattiti pubblici sulle possibili riforme costituzionali. In questo contesto, sono stati presentati alcuni quesiti relativi al «Lessico per la Repubblica», un'iniziativa che mira a stimolare riflessioni sulla lingua e sui termini utilizzati nel discorso pubblico e politico. La discussione si concentra anche sulle modalità di aggiornamento e interpretazione del testo costituzionale.

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