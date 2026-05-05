A Pisa si presenta il ' Lessico per la Repubblica'

A Pisa, lunedì 11 maggio 2026 alle 16:00, presso la Domus Mazziniana, si svolgerà un seminario intitolato “Parole repubblicane in azione (1796-1992)”. L’evento si concentrerà sulla presentazione del volume “Lessico per la Repubblica”. La discussione coinvolgerà studiosi e relatori che analizzeranno i termini e i concetti legati alla storia della Repubblica italiana nel periodo indicato.

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 16:00 presso la Domus Mazziniana si terrà il seminario di discussione “Parole repubblicane in azione (1796-1992)” a partire dal volume “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’Unione Europea”, diretto da Maurizio Ridolfi (il Mulino, 2025).Aggiornato e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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