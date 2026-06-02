Spada Under 20 Paulis e Delfino chiudono Roma 2026 con il tricolore

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulia Paulis e Francesco Delfino hanno vinto i titoli italiani Under 20 di spada durante la competizione a Roma. I due atleti si sono aggiudicati la medaglia d’oro nella finale, che si è svolta nel capoluogo italiano. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani schermidori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori, che hanno ottenuto il titolo nazionale nella categoria giovanile.

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Giulia Paulis e Francesco Delfino sono i nuovi campioni d’Italia Under 20 di spada. Con i loro successi si è chiusa alla Fiera di Roma la sei giorni dedicata ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani “Roma 2026”, manifestazione che ha coinvolto circa 650 atleti Under 17 e Under 20 qualificati attraverso il percorso nazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nel tabellone maschile sono saliti sul terzo gradino del podio Riccardo Gera del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea e Nicolò Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese. 🔗 Leggi su Sportface.it

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