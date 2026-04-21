La Conero Running 2026 ai nastri di partenza con il Delfino Salesino a fare da mascotte

NUMANA – Corrono veloci le lancette del conto alla rovescia per la partenza della Conero Running.La mezza maratona del Conero, memorial Romano Tordelli, nasce come evento sportivo di cui la gara sui 21,097 Km è la regina, ma è anche molto di più e, negli anni, ha assunto un ruolo di promotore di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Oggi l'ultimo lunghissimo 36 km (34 sul Garmin avrò dimenticato tra una fontanella e l'altra di riattivarlo)...cmq sofferti sarà perché la condizione fisica non è ancora al top e con il caldo che si è fatto sentire agli ultimi km.Ora pronti per la Conero Running (pacer - facebook.com facebook