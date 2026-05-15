Le scoperte di Yuccy | recensione di Korean boy di Thea Vinci
Il romanzo “Korean boy” di Thea Vinci narra la storia di una relazione difficile tra Emma, una donna impegnata nel mondo del lavoro, e Daniel, un ragazzo coreano che vive senza vista. La vicenda si sviluppa attraverso i loro incontri e le sfide che affrontano, tra emozioni e ostacoli culturali. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i due personaggi e sulle difficoltà di un amore nato in circostanze complicate.
Il romanzo racconta la storia di un amore contrastato: quello tra Emma, una giovane donna in carriera, e Daniel, un ragazzo coreano non vedente. I due sono pazzamente innamorati, ma il destino frappone ostacoli sempre nuovi al loro amore. Prima di tutto, la cecità di Daniel, che non è un problema per Emma, ma lo è per il ragazzo, che teme di poter diventare un peso per lei; come se non bastasse, il giovane proviene da una famiglia ricchissima e la madre è tutt’altro che favorevole all’unione del figlio con una donna che non appartiene all’alta società. Emma, dal canto suo, è piena di timori per la differenza di età con Daniel, di vari anni più giovane di lei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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