Le scoperte di Yuccy | recensione di Korean boy di Thea Vinci

Il romanzo “Korean boy” di Thea Vinci narra la storia di una relazione difficile tra Emma, una donna impegnata nel mondo del lavoro, e Daniel, un ragazzo coreano che vive senza vista. La vicenda si sviluppa attraverso i loro incontri e le sfide che affrontano, tra emozioni e ostacoli culturali. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i due personaggi e sulle difficoltà di un amore nato in circostanze complicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui