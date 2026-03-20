Unoaerre cent' anni d' oro raccontati con Polvere di Stelle

L'azienda orafa aretina ha celebrato il suo centenario presentando il progetto intitolato «Polvere di Stelle». L'iniziativa, pensata per festeggiare i cento anni di attività, è stata annunciata in occasione di un evento pubblico. La società ha deciso di condividere questa ricorrenza attraverso una mostra e una serie di iniziative dedicate alla sua storia e ai gioielli realizzati nel corso dei decenni.

È nata così «Polvere di Stelle», un’opera immersiva che unisce arte, scienza e immaginazione, e che sarà ospitata negli spazi museali del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo dal 9 maggio all’8 giugno 2026. «Commemorare i cento anni di Unoaerre significa guardare alla nostra storia e alla visione che ha guidato l’azienda fin dalla sua fondazione: innovazione, cultura del fare e apertura al mondo. Polvere di Stelle di Felice Limosani è l’opera ideale per raccontare l’oro non solo come materia preziosa o tradizione produttiva; ma come elemento che ci collega alla storia dell’universo» fa sapere Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre Industries SpA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Unoaerre, cent'anni d'oro raccontati con Polvere di Stelle Articoli correlati Leggi anche: Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani UNOAERRE celebra 100 anni con Felice Limosani L’installazione immersiva, Polvere di Stelle, sarà inaugurata il 9 maggio negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Unoaerre cent'anni d'oro raccontati con... Argomenti discussi: Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani. UNOAERRE celebra 100 anni con Felice LimosaniL’installazione immersiva, Polvere di Stelle, sarà inaugurata il 9 maggio negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. panorama.it L’installazione di Felice Limosani per il centenario di UnoaerreUna grande installazione immersiva per festeggiare un secolo di storia. L’azienda orafa Unoaerre, fondata nel 1926 ad Arezzo da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, oggi guidata dalla famiglia Squarcialupi, ... living.corriere.it