Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nel centro cittadino per spaccio di droga. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti durante una perquisizione e ha portato via l’individuo in manette. L’operazione è avvenuta nel cuore della zona pedonale, dove si concentrano spesso attività sospette. L’arresto segue settimane di controlli intensificati nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e il degrado.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al degrado urbano e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Reggio, che nelle ultime settimane hanno intensificato controlli e pattugliamenti nelle aree più sensibili del centro storico, con particolare attenzione alla zona del Teatro Valli e alle vie limitrofe. Proprio durante uno di questi servizi, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 18enne egiziano residente in città, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era già stato denunciato nell’aprile scorso per un analogo episodio avvenuto nella stessa area ed è stato nuovamente sorpreso in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga in centro. Un 18enne finisce in manette

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Sono 14 i pusher arrestati all’esito di una serie di blitz contro lo spaccio di droga dei Carabinieri dalla periferia al centro storico di Roma. 5,5 i kg di hashish, cocaina, marijuana e crack sequestrati dai militari. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri: S x.com

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