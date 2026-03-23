FIRENZE – Un collaudato sistema di vendita al dettaglio, smantellato dall’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno. Due uomini di nazionalità marocchina, nati rispettivamente nel 1990 e nel 2001, sono finiti in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è scattata a seguito di un mirato servizio di osservazione all’interno del Parco Zamfir, zona Ugnano, dove i militari hanno sorpreso i due soggetti mentre attuavano una precisa divisione dei compiti: mentre uno recuperava gli involucri di droga occultati nella vegetazione, il complice si occupava della materiale cessione agli acquirenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio di droga al parco, ma arrivano i carabinieri: due in manette

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