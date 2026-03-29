I carabinieri hanno arrestato ieri sera a Padula un 24enne del luogo durante controlli di routine. Nell’operazione, l’uomo è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. Le forze dell’ordine hanno proseguito con i controlli nella zona, senza ulteriori dettagli sul proseguimento delle indagini.

Carabinieri in azione ieri sera, a Padula, dove un 24enne del posto è stato fermato nell'ambito di alcuni controlli e trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. Il giovane è stato messo in manette e resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il monitoraggio continua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Spaccio di droga a Padula: in manette un 24enne, i controlli continuano

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