Un uomo di 55 anni è stato condannato in secondo grado dopo essere stato trovato con alcune dosi di hashish e il denaro derivante dallo spaccio. Era stato sorpreso mentre passeggiava lungo una strada, con le sostanze stupefacenti e il denaro in suo possesso. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha confermato la condanna iniziale. La vicenda riguarda un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era stato sorpreso a passeggio sulla strada con alcune dosi di hashish addosso. E con sé il denaro provento dello spaccio. Un rinvenimento che aveva fatto accendere i radar dei carabinieri e che aveva fatto scattare una perquisizione domiciliare provvidenziale, perché proprio durante l’ispezione era stato scoperto un vero proprio supermarket della droga. Per questo motivo un uomo elpidiense di 55 anni era comparso davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo che lo aveva condannato a tre anni di reclusione. Il reato è stato quello di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo ha presentato ricorso alla Corte d’Appello, che però ha confermato la stessa pena anche in secondo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, 55enne condannato in appello

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