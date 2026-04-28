A Cattolica si sta svolgendo un processo riguardante un caso di violenza sessuale che coinvolge una donna di 22 anni. L’imputato, accusato di aver commesso il fatto, ha un precedente condannato per spaccio di droga. La vicenda si aggiunge a un procedimento già avviato, legato a un’altra vicenda giudiziaria dell’uomo. La corte ascolterà le testimonianze e valuterà le prove presentate dalle parti.

? Cosa sapere Processo per stupefacenti a Cattolica: imputato accusato di violenza sessuale contro una ventiduenne.. L'uomo di 39 anni è già condannato per spaccio di 300 grammi di cocaina.. Un uomo di 39 anni, residente a Cattolica e di nazionalità albanese, è tornato oggi sul banco dei testimoni in un processo per violenza sessuale che risale al 2022, mentre affronta già una condanna definitiva per spaccio di stupefacenti dopo il possesso di 300 grammi di cocaina. La vicenda giudiziaria si intreccia con una storia sentimentale complessa iniziata nell’estate del 2022, quando l’imputato incontrò una giovane di 22 anni. All’epoca la ragazza era impegnata in un’altra relazione, ma tra i due nacque prima un legame di amicizia e successivamente un rapporto d’amore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica, processo per stupro: l’amante è già condannato per spaccio

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