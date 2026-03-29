Spaccio di cocaina nel locale condannato pizzaiolo

Un uomo è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per spaccio di cocaina all’interno di un locale. Due capi d’imputazione sono stati assolti e il giudice ha riconosciuto la lieve entità dell’attività illecita. La sentenza riguarda un pizzaiolo coinvolto in un procedimento giudiziario che ha analizzato le circostanze dell’accusa.

Quattro anni e due mesi, con l’assoluzione per due capi d’imputazione e il riconoscimento della lieve entità dello spaccio. Questo il verdetto del giudice Giuseppe Meccariello nei confronti di Stefano Fabio Cante, 39enne titolare di fatto di una pizzeria a Macerata Campania, all’esito del processo celebrato con rito immediato. L’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe avviato un’attività di spaccio di cocaina all’interno della pizzeria. E proprio intorno alla pizza ruota il contenuto di alcune intercettazioni con gli acquirenti che contattavano Cante, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, prenotando “la solita capricciosa bianca”. I carabinieri hanno ricostruito decine di cessioni di stupefacente finite nelle imputazioni a carico di Cante. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Spaccio di cocaina nel locale, condannato pizzaiolo Articoli correlati Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze... Verbania: 11g di cocaina nel gilet, arrestato per spaccioUn controllo di routine a Verbania ha portato all’arresto in flagranza di un 42enne locale per detenzione ai fini di spaccio. Tutti gli aggiornamenti su Spaccio di cocaina nel locale... Temi più discussi: Verona: chiuso bar in zona stadio, 6 indagati per spaccio di cocaina; Nuova operazione anti-droga con droni al Quarticciolo: 12 arresti; Giussano, colpo allo spaccio di droga: tredici arresti dei carabinieri di Seregno; Spaccio di coca e hashish: tre uomini e una donna arrestati nell'operazione Oriano. Spaccio al Rione Berlingieri, 11 arresti. La droga anche nei giardini pubbliciLa piazza dei clan Licciardi e Vanella-Grassi era attiva da un trentennio, fruttava circa 280mila euro l'anno ... rainews.it Ragusa, traffico e spaccio droga: 10 arrestiA Ragusa, dieci persone sono gravemente indiziate del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia, coordinata dalla Direzione Distret ... tg24.sky.it Quali sono i pentiti che hanno smantellato la piazza di spaccio della “Trentatré” e chi la comandava https://www.napolitoday.it/dossier/criminalita/arresti-droga-scampia-nomi-pentiti.html - facebook.com facebook I poliziotti della #Squadramobile di Ragusa stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone specializzate nello spaccio di cocaina e marijuana, per un giro di affari di circa 2 milioni di euro. #essercisempre #25marzo x.com