Bufera nel Regno Unito per la morte di Henry Nowak, 18 anni, accoltellato sette mesi fa in una strada di Southampton da Vickrum Digwa, 23enne britannico di origini indiane e di fede sikh. L'uomo è sttao condannato ieri all'ergastolo. Aveva ingannato gli agenti sostenendo di essere stato vittima di un'aggressione razzista mai avvenuta. I poliziotti avevano così ammanettato Nowak mentre era già a terra, morente. Immagini drammatiche che sono state diffuse dalla polizia britannica. "Tutti in questo Paese sono uguali davanti alla legge". Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno britannica Shabana Mahmood, intervenendo alla Camera dei Comuni dopo la diffusione degli "sconvolgenti e tragici" filmati delle bodycam relativi al caso di Henry Nowak, lo studente 18enne accoltellato a morte a Southampton. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Southampton, il video choc del caso Nowak: esplode "White lives matter". Cosa è successo

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