Dieci anni fa, il giocatore di football Colin Kaepernick si inginocchiò durante l’inno nazionale degli Stati Uniti, dando inizio a una protesta legata al movimento Black Lives Matter. La sua azione attirò attenzione e suscitò reazioni contrastanti nel mondo dello sport e della politica. Da allora, Kaepernick ha spesso commentato come le cose avrebbero potuto evolversi diversamente se non avesse scelto di giocare negli Stati Uniti.

Sono passati dieci anni da quando il giocatore di football Colin Kaepernick diede il via alla protesta conosciuta come “Black Lives Matter”, inginocchiandosi durante l’inno nazionale americano. A seguito di polemiche, il quarterback afro-americano è stato costretto a smettere di giocare. L’intervista a Kaepernick a dieci anni dal “Black Lives Matter”. “ Il football e la competizione mi mancano, sarei un pazzo a dire di no, anche perché sono sempre stato un appassionato di sport. Ma c’è un momento in cui gioco ancora, di notte quando sogno. Dovessi tornare indietro rifarei quel gesto ogni giorno della settimana. Ma ci sono altri casi in cui credo agirei in modo diverso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kaepernick e la protesta Black Lives Matter: “Forse le cose sarebbero andate meglio se non avessi giocato negli Usa”

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