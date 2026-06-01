Pronto il maxi-schermo del cinema in Piazza Maggiore | le anticipazioni sul programma

È stato installato il maxi schermo nel cinema all’aperto di Piazza Maggiore. Nei prossimi mesi, il dispositivo sarà utilizzato per trasmettere le proiezioni delle rassegne ‘Cinema ritrovato’ e ‘Sotto le stelle del cinema’. La riattivazione del maxi schermo segna l’avvio della nuova stagione di programmazione estiva. La struttura rimarrà in funzione durante tutta l’estate.

Prende forma la nuova stagione del tradizionale cinema all’aperto in piazza Maggiore. Nei giorni scorsi è ricomparso il maxi schermo che, per tutta l’estate, ospiterà le proiezioni del ‘Cinema ritrovato’ e di ‘Sotto le stelle del cinema’. Uno dei riti estivi più amati dai bolognesi e dai turisti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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