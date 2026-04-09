Aprile di fuoco in Toscana oltre 30 incendi dall' inizio del mese | Massima prudenza

A inizio aprile, in Toscana si sono verificati 34 incendi boschivi, un numero superiore rispetto agli anni precedenti. Lo scorso anno, sempre nello stesso periodo, i roghi erano stati 15, mentre nel 2024 sono stati 8 e nel 2023 23. La situazione ha portato a un appello alla massima prudenza, considerando l'aumento di incendi registrato in questo mese.

Un mese di aprile iniziato con ben 34 incendi boschivi in Toscana. Un dato nettamente superiore rispetto agli ultimi anni: gli incendi erano stati 15 in tutto il mese di aprile un anno fa, 8 nel 2024 e 23 nel 2023.Di qui la richiesta di fare un passo in più verso la prevenzione, con la Regione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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