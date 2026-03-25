Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall'inizio | è esplosa la bolla streaming
A un mese dalla conclusione di Sanremo 2026, i dati di ascolto su Spotify mostrano un calo di oltre 170 milioni di stream rispetto all’edizione precedente e più di 200 milioni rispetto a quella di due anni prima. Il confronto tra le tre edizioni evidenzia un forte decremento negli ascolti, indicando una diminuzione significativa dell'interesse degli utenti nel periodo successivo all’evento.
A un mese dalla fine di Sanremo 2026, il confronto streaming con le due edizioni precedenti ci racconta un crollo di oltre 170 e 200 milioni di ascolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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