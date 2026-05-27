Rifiuti il Sud paga per la Tari 90 euro in più rispetto al Nord

Il Sud paga circa 90 euro in più di Tari rispetto al Nord, nonostante un aumento del riciclo al 52%. Tuttavia, la carenza di impianti adeguati limita la circolarità dei rifiuti. Lo riferisce una relazione ufficiale, che evidenzia come le differenze nei costi siano legate anche alla distribuzione degli impianti di trattamento. La situazione impatta sui bilanci comunali e sulla gestione complessiva dei rifiuti nel Paese.

L’Italia migliora la sua performance sulla raccolta differenziata e sul riciclo, ma il gap tra i quantitativi di rifiuti raccolti e quelli effettivamente recuperati è ancora ampio. E rimane forte anche il deficit impiantistico, in particolare nel Meridione, con riflessi molto significativi sui costi del servizio, su cui impatta, e non poco, anche l’eccessiva frammentazione del servizio. Che, nel centro-sud, rinvia alla elevata presenza di gestioni che non superano il territorio comunale, mentre lì sono ancora troppo pochi i grandi operatori industriali in grado di chiudere il ciclo. Con il risultato che il Sud ha pagato 378 euro di Tari nel... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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