Roma scontro tra auto e scooter a Fiumicino | muore 53enne grave donna

Da lapresse.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato a Fiumicino, nella zona di Tragliatella, sabato 30 maggio. Un uomo di 53 anni è deceduto sul posto, mentre una donna di 51 anni, sua moglie, è stata portata in ospedale in condizioni gravi. La dinamica esatta dell’impatto non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

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Tragedia sulle strade di Fiumicino, nella giornata di sabato 30 maggio. Un uomo di 53 anni ha perso la vita, mentre la moglie, 51 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate dopo un violento incidente avvenuto nella zona di Tragliatella, nel comune di Fiumicino. Lo schianto si è verificato lungo via del Casale di Sant’Angelo, nei pressi del chilometro 5, in un tratto al confine con il Comune di Roma. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un uomo di 71 anni che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto sarebbe avvenuto all’uscita di una curva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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