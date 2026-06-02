Sorpreso a scaricare rifiuti da un furgone | scattano denuncia e sequestro

Notizia in breve

Un uomo alla guida di un furgone è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti in un’area rurale. I carabinieri, durante un controllo, hanno fermato il veicolo e hanno accertato l’attività illecita. Sono stati quindi sequestrati il furgone e i rifiuti. La persona è stata denunciata per gestione illecita di rifiuti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni amministrative.