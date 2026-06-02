Sorpreso a scaricare rifiuti da un furgone | scattano denuncia e sequestro
Un uomo alla guida di un furgone è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti in un’area rurale. I carabinieri, durante un controllo, hanno fermato il veicolo e hanno accertato l’attività illecita. Sono stati quindi sequestrati il furgone e i rifiuti. La persona è stata denunciata per gestione illecita di rifiuti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni amministrative.
E' stato sorpreso a sversare rifiuti in un'area rurale. A finire nei guai è stato il conducente di un furgone che, nella giornata di ieri (1° giugno) è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di controllo nell'ambito delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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