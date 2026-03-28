I carabinieri di Monza hanno fermato un autocarro carico di rifiuti edili che risultava fuori norma. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente denunciato per aver trasportato materiali non conformi alle norme vigenti. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, durante un controllo di routine in una zona industriale della città.

Monza, 28 marzo 2026 – Un autocarro pieno zeppo di materiale irregolare. Ieri pomeriggio intorno alle 16, in zona piazzale Virgilio, una pattuglia della polizia locale ha sottoposto a controllo un autocarro vistosamente carico: all'atto della prima verifica, il vano di trasporto chiuso risultava riempito di materiali edili mescolati tra cemento, mattoni, ceramiche, scarti di legno e materiale plastico. Il veicolo è stato quindi trasportato alla pesa da cui è emersa un eccedenza di oltre il 20% rispetto alla massa trasportabile con evidente rischio per la circolazione stradale. Per quanto concerne i materiali trasportati il conducente è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, fermato autocarro carico di rifiuti edili: scattano denuncia e sequestro del mezzo

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