sorpresi a spacciare due in cella

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Milano mentre trasferivano da un'auto all’altra due sacchi di tela contenenti 50 panetti di hashish. I sospetti sono stati colti in flagrante durante l’operazione di spaccio. Entrambe le persone sono state portate in cella. L’intervento ha portato alla scoperta e al sequestro di sostanze stupefacenti. La polizia sta proseguendo le indagini per approfondire i collegamenti e il traffico di droga.