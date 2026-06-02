Sorpresi a spacciare Due in cella
Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Milano mentre trasferivano da un'auto all’altra due sacchi di tela contenenti 50 panetti di hashish. I sospetti sono stati colti in flagrante durante l’operazione di spaccio. Entrambe le persone sono state portate in cella. L’intervento ha portato alla scoperta e al sequestro di sostanze stupefacenti. La polizia sta proseguendo le indagini per approfondire i collegamenti e il traffico di droga.
Sono stati notati mentre spostavano da un auto all’altra, due sacchi di tela contenenti 50 panetti di hashish, i due spacciatori arrestati dalla Polizia di Stato di Milano. È successo venerdì a Cesate. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti un cittadino italiano di 24 anni e un cittadino romeno di 38 anni, entrambi con precedenti. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nei comuni intorno al Parco delle Groane, hanno notato in via Manzoni, il 38enne in atteggiamento sospetto: era accanto alla sua auto con il bagagliaio aperto, si capiva che era in attesa di qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Island Police: the dark side of a tropical paradise
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#PiazzaGaribaldi - Sorpresi a spacciare droga: arrestati due uomini Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/05/18/piazza-garibaldi-sorpresi-a-spacciare-droga-arrestati-due-uomini/ #Cronaca #PiazzaGaribaldi #Polizia #Droga #NanoTV facebook
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