Baby pusher sorpresi a spacciare | due minorenni trovati con oltre un etto di hashish

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato due minorenni sorpresi con più di un etto di hashish. L’intervento faceva parte di un servizio di controllo straordinario del territorio volto a contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Durante le operazioni, sono stati individuati e fermati i giovani coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta ad Ardea, con i minori che sono stati portati in caserma e sottoposti a ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Baby pusher arrestati ad Ardea. L’operazione dei carabinieri rientra nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e che ha interessato soprattutto nella zona di Tor San Lorenzo.L’attenzione dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Catania, sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto: due pusher arrestatiABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati durante una cessione di stupefacenti Due pusher catanesi sono stati sorpresi mentre vendevano droga direttamente dal...

Due minorenni denunciati a Paternò per ricettazione: trovati con fanali di auto rubata e hashishUn pattugliamento nei parcheggi di un centro commerciale di Paternò ha portato alla denuncia di due minorenni nell'ambito dei servizi di controllo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web