Baby pusher sorpresi a spacciare | due minorenni trovati con oltre un etto di hashish

Nella zona di Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato due minorenni sorpresi con più di un etto di hashish. L’intervento faceva parte di un servizio di controllo straordinario del territorio volto a contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Durante le operazioni, sono stati individuati e fermati i giovani coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta ad Ardea, con i minori che sono stati portati in caserma e sottoposti a ulteriori accertamenti.

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