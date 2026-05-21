Baby pusher sorpresi a spacciare | due minorenni trovati con oltre un etto di hashish
Nella zona di Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato due minorenni sorpresi con più di un etto di hashish. L’intervento faceva parte di un servizio di controllo straordinario del territorio volto a contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Durante le operazioni, sono stati individuati e fermati i giovani coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta ad Ardea, con i minori che sono stati portati in caserma e sottoposti a ulteriori accertamenti.
Baby pusher arrestati ad Ardea. L’operazione dei carabinieri rientra nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e che ha interessato soprattutto nella zona di Tor San Lorenzo.L’attenzione dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Catania, sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto: due pusher arrestatiABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati durante una cessione di stupefacenti Due pusher catanesi sono stati sorpresi mentre vendevano droga direttamente dal...
Due minorenni denunciati a Paternò per ricettazione: trovati con fanali di auto rubata e hashishUn pattugliamento nei parcheggi di un centro commerciale di Paternò ha portato alla denuncia di due minorenni nell'ambito dei servizi di controllo...