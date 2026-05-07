Sorpresi a spacciare stupefacenti in pieno centro tre ragazzi denunciati

Tre giovani, di 24, 19 e 21 anni, sono stati denunciati dalla polizia per aver venduto sostanze stupefacenti nel cuore della città. Gli agenti hanno fermato i ragazzi durante un servizio di controllo e, dopo aver trovato droga nelle loro disponibilità, hanno proceduto con le denunce. L'episodio si è svolto in un'area molto frequentata, attirando l'attenzione delle forze dell’ordine.