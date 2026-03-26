Le trattative per l’attaccante olandese continuano a suscitare interesse tra diversi club di Serie A. La Juventus aveva mostrato interesse, ma nelle ultime ore si sono intensificate anche le voci di altri club italiani che avrebbero avanzato offerte o manifestato il loro interesse. La situazione attuale rende meno certa la possibilità di un trasferimento a Torino, mentre altre squadre potrebbero entrare nella corsa per il giocatore.

Zirkzee, non solo la Juve sull’attaccante in uscita dal Manchester United. Anche il Napoli ci pensa in caso di addio di Lukaku. Le ultime. Il calciomercato estivo del Napoli entra nel vivo, sospinto dai viaggi esplorativi della dirigenza azzurra oltremanica. Luca Marchetti, noto esperto di mercato per Sky Sport, ha delineato i contorni di questa complessa strategia intervenendo ai microfoni di Radio Marte. Al centro del dibattito non c’è solo la ricerca di nuovi profili, ma un vero e proprio incastro internazionale che vede protagonista l’ex stella del Bologna. Secondo Marchetti, la presenza dei vertici sportivi partenopei in terra britannica non è stata casuale, sebbene non legata a singoli appuntamenti prefissati: « Manna in Inghilterra, ma non solo lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee, si complica la pista Juve? Questa squadra di Serie A fa sul serio per l’attaccante olandese. Le ultimissime sulla possibile trattativa

Articoli correlati

Malen Juve, la strada per l’olandese si fa sempre più in salita: questo club ha deciso di fare sul serio. Le ultimissimeLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Gatti Juve, questo club di Serie A fa sul serio per il difensore della Juve: possibile offerta già nelle prossime ore. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, la Fiorentina non molla il centrale bianconero.

Sterling al Napoli e Zirkzee alla Juventus: le ultime e retroscena di CALCIOMERCATO

Approfondimenti e contenuti su Zirkzee si complica la pista Juve...

Argomenti discussi: Zirkzee Juve l’olandese resta solo un’alternativa ma il prezzo è conveniente Quanto chiede il Manchester United.

I dubbi di Raspadori e Zirkzee che si complica per la Roma: tensione Gasperini, la mossa dei FriedkinAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it

E se fosse proprio Zirkzee a imprimere la svolta alla Roma di Gasperini? Obiettivo Serie A archiviato il Manchester UtdZirkzee proposto dal suo procuratore alla Juventus sarebbe perfetto per la Roma di Gasperini e non solo: Inter, Napoli e anche Milan sarebbero valutate dal giocatore ... sport.virgilio.it