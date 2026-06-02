Sorpresa al ristorante | c' è Monica Bellucci

L'attrice Monica Bellucci è stata vista in visita a Città di Castello, in Umbria, dove ha incontrato la famiglia. È stata fotografata mentre si trovava alla Trattoria Lea, un ristorante locale. La presenza dell’attrice nel centro storico è stata confermata da alcune immagini pubblicate sui social media. Non ci sono state altre attività pubbliche o dichiarazioni ufficiali riguardo alla visita.

Monica Bellucci torna a Città di Castello. L'attrice ha fatto visita alla famiglia in Umbria ed è stata immortalata in uno scatto dalla Trattoria Lea, ristorante tifernate. “Ci sono visite che fanno sempre piacere. Grazie Monica Bellucci per essere passata a trovarci ancora una volta. Quando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monica Bellucci (che è sempre la Bellucci) arriva al Festival di Cannes 2026: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della penultima serataDurante la penultima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice italiana è apparsa sul red carpet indossando un abito nero in pizzo, come suo...

Monica Bellucci chiude Cannes 2026 con due film, 12 minuti di standing ovation e una dedica di Vincent Cassel, che aveva già detto tutto: «Quando penso a Cannes, vedo Monica»L'attrice italiana ha presentato due film durante il festival, ricevendo una standing ovation di 12 minuti.