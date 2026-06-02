Sorpasso azzardato quasi investe i carabinieri e si dà alla fuga | una volta fermata li aggredisce

Durante un controllo stradale, una donna di 57 anni ha effettuato un sorpasso azzardato, rischiando di investire i carabinieri e poi fuggendo. L’automobilista è stata fermata poco dopo, ma ha aggredito i militari. L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato successivamente. La donna è stata portata in caserma, mentre l’auto è stata sequestrata.

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato, nella mattinata di lunedì 1, in un movimentato inseguimento conclusosi con l'arresto di una donna di 57 anni per resistenza a pubblico ufficiale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI militari di Copparo stavano effettuando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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