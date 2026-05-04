Sorpasso azzardato in via Canaletto viaggiava con una patente contraffatta

Un automobilista è stato fermato in via Canaletto dopo aver effettuato un sorpasso rischioso. Durante il controllo, gli agenti della Polizia locale hanno scoperto che la patente di guida esibita dalla persona al volante era contraffatta. La documentazione è stata sequestrata e si sono avviate le procedure previste per chi guida con titoli falsi. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.

Ha effettuato un sorpasso azzardato lungo via Canaletto e, una volta fermato dagli agenti della Polizia locale di Modena, ha esibito una patente di guida estera che si è rivelata falsa. Per questo un trentenne è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cologno, sorpasso azzardato contro scuolabus: individuato il responsabile, patente a rischio Leggi anche: Un sorpasso azzardato causa un frontale tra due auto: sei persone ferite, una è grave Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grave incidente in via Pitré a Palermo, scontro tra auto e moto: 40enne in condizioni critiche; Appia, tamponamento fatale: 21enne condannato a 10 anni per la morte di Francesca Di Fazio; Onore, sorpasso azzardato: motociclista ferito e soccorso in elicottero; Francesca Mazza morta nello schianto di Mezzanino: la moto del fidanzato viaggiava a 130km/h. Sorpasso azzardato in via Canaletto, viaggiava con una patente contraffattaIl documento estero verificato dalla Polizia Locale era falso. Mai conseguita la patente, rischia denuncia e sanzione ... modenatoday.it Sorpasso azzardato, schianto tra due auto: 3 morti. Due erano marito e moglie, ferito anche il figlioÈ di tre morti il bilancio di un brutto incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri, sabato 3 gennaio, lungo la via Severiana ad Ardea, in provincia di Roma. Per un sorpasso azzardato un'auto è finita ... leggo.it La causa di tutto era stato un sorpasso azzardato sull'Appia. Un tentativo spregiudicato che però era finito con l'urto della macchina che sopraggiungeva nel senso opposto e nel tamponamento di quella che lo precedeva, una Peugeot. Alla guida di quest'ultim - facebook.com facebook