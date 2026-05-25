Sorpasso azzardato auto esce di strada e si incendia | un morto carbonizzato e un ferito

Nella serata di domenica, intorno alle 23.30, un'auto ha effettuato un sorpasso azzardato lungo via Foscarini, sulla strada statale Pontebbana a Nervesa della Battaglia. L’automobile è uscita di strada e si è incendiata, causando la morte di un uomo, trovato carbonizzato all’interno, e il ferimento di un altro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell’ordine.

Tragedia della strada nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30 in via Foscarini (lungo la strada statale Pontebbana) di Nervesa della Battaglia. Una Toyota Auris ibrida, condotta da un 31enne padovano, M.D., al termine di un sorpasso è sbandata finendo per schiantarsi in un fossato e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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