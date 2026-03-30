Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i Giardini della Reggia di Venaria ospitano un evento speciale dedicato alla Natura. Al sorgere del sole, i visitatori possono partecipare a un'alba magica, vivendo un momento di connessione con l'ambiente circostante. L'iniziativa invita il pubblico a riscoprire il verde e la tranquillità del parco in un momento particolare della giornata.

In occasione della Festa della Liberazione, la Venaria Reale propone un'esperienza sensoriale senza precedenti. Sabato 25 aprile 2026, i celebri Giardini della Reggia apriranno eccezionalmente le porte alle ore 6:00 del mattino, permettendo ai visitatori di godere dello spettacolo dell'alba in un contesto di assoluto silenzio, tra i suoni ovattati della natura che si risveglia e i colori unici delle prime luci. L'evento inaugura ufficialmente la Settimana della Biodiversità, un fitto programma di appuntamenti che si concluderà il 1° maggio, interamente dedicato alla tutela e alla scoperta del patrimonio naturale. Dalle 6:30 alle 8:30, il pubblico potrà incontrare esperti dislocati in punti strategici come il Giardino a Fiori, il Potager Royal e il Tempio di Diana, pronti a svelare curiosità su piante e gestione del verde. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il 25 aprile libera la Natura: l’alba magica ai Giardini della Reggia di Venaria

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