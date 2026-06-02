Sondrio | si cercano risorse per nuovi bagni pubblici in centro
A Sondrio, i bagni pubblici di piazzale Bertacchi saranno rinnovati e aperti più spesso. Lo ha annunciato il sindaco durante una seduta del consiglio comunale, rispondendo a un’interpellanza. La richiesta di risorse per questi interventi era stata presentata in precedenza. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione.
Verranno rinnovati e, soprattutto, aperti con maggiore frequenza, i bagni pubblici di piazzale Bertacchi, a Sondrio: lo ha spiegato, nel corso della seduta del consiglio comunale di venerdì scorso a Palazzo Pretorio, il sindaco del capoluogo Marco Scaramellini, rispondendo a un'interpellanza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Sondrio: in città mancano i bagni pubbliciA Sondrio, la carenza di bagni pubblici è una questione ancora irrisolta, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.
Sondrio: nuovi parcheggi pubblici in via VentinaA Sondrio sono in fase di realizzazione due nuovi parcheggi pubblici in via Ventina.
Si parla di: Evento Human Resources: attraction e retention dei talenti e trasparenza retributiva; Colico, bocciata la secessione da Lecco: il 67% degli abitanti dice no al passaggio alla provincia di Sondrio.
Confindustria Como, Lecco e Sondrio: convegno dedicato alla gestione innovativa delle risorse umane.Si è tenuto nella sede di Sondrio di Confindustria Lecco e Sondrio, un nuovo appuntamento - che si innesta sul percorso della HR Community - organizzato da ... radiotsn.tv