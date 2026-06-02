Sondrio | si cercano risorse per nuovi bagni pubblici in centro

Notizia in breve

A Sondrio, i bagni pubblici di piazzale Bertacchi saranno rinnovati e aperti più spesso. Lo ha annunciato il sindaco durante una seduta del consiglio comunale, rispondendo a un’interpellanza. La richiesta di risorse per questi interventi era stata presentata in precedenza. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione.