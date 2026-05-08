Sondrio | nuovi parcheggi pubblici in via Ventina
A Sondrio sono in fase di realizzazione due nuovi parcheggi pubblici in via Ventina. Complessivamente, i nuovi spazi offriranno circa trenta posti auto e dodici stalli dedicati al rimessaggio dei camper. Uno dei parcheggi sarà situato all’altezza della rotatoria, mentre l’altro vicino al Parco Bartesaghi. Inoltre, sarà effettuata anche una sistemazione a verde dell’area.
Due nuovi parcheggi pubblici, per un totale di una trentina di posti auto e 12 stalli per il rimessaggio dei camper verranno realizzati in via Ventina, uno all'altezza della rotatoria, l'altro nei pressi del Parco Bartesaghi, oltre alla sistemazione a verde. A eseguire gli interventi sarà il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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