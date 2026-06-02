In provincia di Sondrio, circa il 50% della manodopera nel settore agricolo è costituita da lavoratori stranieri. Questa quota riguarda diverse filiere, tra cui lattiero-caseario, bosco-legno, frutticoltura, apicoltura, vitivinicolo e zootecnia. La presenza di lavoratori stranieri è considerata ormai indispensabile per il comparto agricolo locale.

Sondrio, 2 giugno 2026 – Dal comparto lattiero-caseario alla filiera bosco-legno, dalla frutticoltura all’apicoltura, dal settore vitivinicolo alla frutticoltura e alla zootecnia, una parte sempre più significativa dell’agricoltura provinciale si regge sul lavoro degli stranieri. Nel 2022 era pari al 35 per cento. Oggi quasi il 50% dei lavoratori a tempo determinato è di nazionalità straniera e, in alcuni comparti specifici, la percentuale raggiunge addirittura il 70 per cento. “Quindici punti percentuali in più in soli tre anni non rappresentano soltanto un dato statistico ma un cambiamento strutturale che interroga tutti noi e richiede nuove responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, nell’agricoltura la manodopera straniera sale al 50%: “Presenza indispensabile”

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