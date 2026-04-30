La guerra in Iran ha influenzato l’economia europea e italiana, portando ad aprile un aumento dell’inflazione al 2,8%. Nell’Eurozona, l’inflazione ha raggiunto il 3 per cento. Questo aumento si somma alle tensioni già presenti sui prezzi e sui mercati, confermando l’impatto diretto del conflitto sulle finanze di cittadini e consumatori. La situazione si aggiunge alle preoccupazioni per l’andamento dell’economia globale.

Il primo impatto della guerra in Iran sulle tasche dei cittadini era ampiamente atteso e puntualmente è arrivato. Secondo le stime preliminari dell’ Istat, ad aprile 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente). A pesare sul balzo, sottolinea l’Istat, principalmente la risalita dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -2,0% a +9,9% ), di quelli regolamentati (da -1,6% a +5,7% ) e della accelerazione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,7% a +6,0%). In rallentamento sono invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,5%).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran fa sentire il suo peso: ad aprile l’inflazione sale al 2,8%. Balzo al 3 per cento nell’Eurozona

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