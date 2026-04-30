Carenza di manodopera e disinteresse dei giovani mettono a rischio l' agricoltura abruzzese | l' allarme di Cia

In vista del 1° maggio, Cia Chieti-Pescara ha segnalato un problema crescente nel settore agricolo della regione. La difficoltà nel trovare manodopera disponibile e il disinteresse dei giovani verso il settore primario stanno mettendo a rischio le attività agricole locali. La questione, sempre più evidente, non riguarda più episodi isolati ma si presenta come una criticità strutturale che richiede attenzione.

In vista della Festa dei lavoratori, che ricorre venerdì 1° maggio, Cia Chieti-Pescara richiama l’attenzione su una delle emergenze più gravi che oggi colpiscono il settore primario in Abruzzo: la crescente difficoltà nel reperire manodopera, un problema che non è più episodico ma strutturale e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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