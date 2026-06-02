Sondrio | 11 cittadini premiati per l’impegno e il merito sociale

Notizia in breve

Undici cittadini sono stati premiati a Sondrio per il loro impegno e merito sociale. Tra loro, alcuni sono stati riconosciuti per azioni di assistenza e volontariato, mentre altri per iniziative di supporto alla comunità. Tra i riconoscimenti, figura anche un individuo che ha ricevuto un onore ufficiale per aver compiuto atti di coraggio e altruismo. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità locali e rappresentanti della comunità.