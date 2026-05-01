Stelle al Merito premiati 11 cittadini modenesi per una vita dedicata al lavoro

In occasione della festa del primo maggio, la provincia di Modena ha consegnato i riconoscimenti di Stella al Merito a 11 cittadini locali. Questi premi sono stati assegnati a livello nazionale tra circa 1000 lavoratori, riconoscendo una carriera dedicata al lavoro. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità locali e familiari dei premiati.

In occasione della giornata del primo maggio, la provincia di Modena festeggia l'ingresso di 11 nuovi Maestri del Lavoro, selezionati a livello nazionale tra circa 1000 lavoratori meritevoli. La Stella al Merito del Lavoro, la cui istituzione affonda le radici in un Regio Decreto del 1923 per poi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Una vita dedicata al lavoro, l'orgoglio di tre cesenati che ricevono la Stella al Merito da MattarellaIl primo maggio cesenate si tinge di orgoglio e riconoscimento per il mondo del lavoro. Gruppo OMR: 5 professionisti premiati con le Stelle al Merito? Cosa sapere Cinque professionisti del Gruppo OMR ricevono le Stelle al Merito il 1° maggio 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Uib, quattro nuovi Maestri del lavoro premiati con la Stella al merito. Nuove Stelle al Merito del Lavoro. Ecco chi sono i 68 toscani premiatiSaranno 68 i lavoratori toscani insigniti della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a ... lanazione.it Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 Maestri del Lavoro premiati con la Stella al MeritoNel Salone dei Cinquecento la cerimonia con le autorità regionali: premiati 68 lavoratori toscani distintisi per professionalità, innovazione e capacità di trasmettere competenze; due ritireranno la S ... firenzetoday.it Genova la SUPERBA Seduto sul terrazzo, tra petali e stelle, ascolto il suono più raro: quello della pace. Buona giornata a tutto il gruppo - facebook.com facebook Pastore: "Il @acmilan affrontò Kvaratskhelia e Luis Díaz quando non erano stelle. Dovrebbe ..." - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com