A Varese, oltre novanta studenti delle scuole primarie sono stati premiati durante una cerimonia al Cinema Teatro Nuovo in occasione del Premio XXV Aprile. La manifestazione ha coinvolto i bambini, riconoscendo i loro meriti scolastici e il loro impegno. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle scuole locali. La premiazione si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.

Oltre novanta studenti delle scuole primarie di Varese sono stati celebrati presso il Cinema Teatro Nuovo in occasione della cerimonia del Premio XXV Aprile. L’iniziativa, che affonda le sue radici nel 1947 grazie a una volontà comunale, ha voluto premiare i bambini non soltanto per i traguardi accademici, ma soprattutto per il loro carattere e la sensibilità dimostrata nel quotidiano. Il valore della cittadinanza tra simboli e tradizione locale. La selezione dei protagonisti è avvenuta attraverso un coinvolgimento diretto degli istituti scolastici, che hanno indicato due alunni per ogni classe appartenente al ciclo delle terze, quarte e quinte elementari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, 90 piccoli cittadini premiati: il merito che unisce le scuole

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